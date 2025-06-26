В ближайшие полвека лето в России станет жарче на 2-3 градуса

Прогнозом на грядущие 50 лет поделился эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Следующие полвека ознаменуются увеличением средней летней температуры в России на 2-3 градуса, заявил «РИА Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

— Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы, — отметил синоптик.

Он также добавил, что за последние полстолетия в разных районах нашей страны воздух прогрелся примерно на 2 градуса.

Напомним, сегодня в связи с жаркой и сухой погодой на большей части Карелии установился особый класс противопожарной опасности. В связи с этим лётчики-наблюдатели вновь начнут вести авиапатрулирование и осмотрят территорию республики по 8 авиационным маршрутам.