Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица
07 декабря, 17:01 Природа
По данным метеорологов, в ближайшие сутки 8 декабря на территории Карелии сохранится облачная погода с активными снегопадами, которые днём усилится на большей части территории.

фото: © Столица на Онего

По данным Карельского гидрометцентра, на территории республики  будет преобладать облачная погода, ночью на севере возможны кратковременные прояснения. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём на большей части территории ожидается умеренный, местами сильный снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью от -6 до -11°C, местами до -1°C. Днём от 0 до -5°C. На дорогах сохранится гололедица.

На территории Петрозаводска в течение ближайших суток сохранится облачная погода с осадками в виде снега. Осадки ночью — небольшой снег, днём — умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, ночью с порывами. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днём от 0 до -2°C. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах также ожидается гололедица.

 В связи со значительными осадками и сложными дорожными условиями рекомендуется:

— Автомобилистам быть готовыми к ухудшению видимости и скользкой дороге, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок;

— Пешеходам выбирать безопасные маршруты и обувь с нескользящей подошвой, соблюдать осторожность на тротуарах и переходах;

— Учитывать возможность ухудшения самочувствия у метеозависимых людей из-за перепадов температуры и атмосферного давления.

Ранее мы сообщали, что карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели.

 

