В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

По данным метеорологов, в ближайшие сутки 8 декабря на территории Карелии сохранится облачная погода с активными снегопадами, которые днём усилится на большей части территории.

По данным Карельского гидрометцентра, на территории республики будет преобладать облачная погода, ночью на севере возможны кратковременные прояснения. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём на большей части территории ожидается умеренный, местами сильный снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью от -6 до -11°C, местами до -1°C. Днём от 0 до -5°C. На дорогах сохранится гололедица.

На территории Петрозаводска в течение ближайших суток сохранится облачная погода с осадками в виде снега. Осадки ночью — небольшой снег, днём — умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, ночью с порывами. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днём от 0 до -2°C. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах также ожидается гололедица.

В связи со значительными осадками и сложными дорожными условиями рекомендуется:

— Автомобилистам быть готовыми к ухудшению видимости и скользкой дороге, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок;

— Пешеходам выбирать безопасные маршруты и обувь с нескользящей подошвой, соблюдать осторожность на тротуарах и переходах;

— Учитывать возможность ухудшения самочувствия у метеозависимых людей из-за перепадов температуры и атмосферного давления.

