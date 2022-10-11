В ближайшие выходные Землю ждут геомагнитные возмущения

Обширная корональная дыра на Солнце развернулась в сторону нашей планеты.

О возможные геомагнитных возмущениях на Земле из-за направленной в ее сторону обширной корональной дыры на солнце предупредили в паблике «AstroAlert».

Как там уточнили, корональная дыра — область на Солнце с разомкнутыми магнитными линиями, из-за чего в космос утекает солнечная плазма.

Благодаря расположению не стоит ожидать сильную магнитную бурю — солнечный ветер должен лишь частично задеть Землю — однако геомагнитные возмущения возможны. Также в северных и средних широтах можно ждать появление полярного сияния.