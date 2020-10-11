В ближайший год в Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников для пенсионеров

Они объединят свыше 900 граждан старшего возраста, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики.

Такую цель поставили участники проекта "Доступный туризм для старшего поколения", поддержанного Фондом президентских грантов. Как заявил 12 октября журналистам один из руководителей проекта Дмитрий Бобров, объединение жителей удаленных городов и поселков Карелии в клубы путешественников позволит им на постоянной основе знакомиться с туристическими достопримечательностями республики и соседних регионов страны с существенными скидками. Вместе с карельскими туроператорами в проекте участвуют компании из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей.

Читайте подробнее в статье "Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу".