В больницах Карелии врачи спасают от коронавируса 300 человек

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
На 22 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 133566 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17515 детей.
За прошедшие сутки выявлены 85 инфицированных (15 — дети), из них непривитых — 72 (84,7%).
В ковидных стационарах получают лечение 300 пациентов, в состоянии средней тяжести — 270 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 130783 человека, за последние сутки — 128.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек.
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