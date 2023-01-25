В больнице Карелии дали совет, как сохранить печень, которую вы в праздники испытывали на прочность алкоголем

В Сортавальской больнице Карелии рассказал, какую диету соблюдать, чтобы сохранить печень?

В телеграм-канале Сортавальской больницы опубликован пост о том, как сохранить печень, какую диету надо соблюдать, чтобы восстановить ее после праздничных застолий, когда обилие жирной пищи, газированных напитков и алкоголя проверяют её на прочность

Специалисты рекомендуют отказаться от консервов, фастфуда, копчёностей, солений, жирного мяса, белого риса, белого хлеба, сдобы и сладостей.

В идеале соблюдать диету всю жизнь. Если на долговременные геройства вы не способны, соблюдайте полезную для печени диету хотя бы 5-7 дней.