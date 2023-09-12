В больнице Костомукши впервые ремонтировали водопровод

В Костомукшской больнице № 1 отремонтировали сети водоснабжения.

В администрации главы Карелии рассказали о ремонте сетей водоснабжения в костомукшской больнице №1.

Там подрядчик заменил 52 метра изношенного трубопровода и теплоизоляцию в подвале блока «В» главного корпуса больницы.

Кроме того, в родильном и инфекционном отделениях обновили трубы, полотенцесушители, смесители и отремонтировали душевые.



При этом водопровод в больнице ремонтировали впервые.

Работы выполнили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, уточнили власти Карелии.