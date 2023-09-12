В больнице Костомукши впервые ремонтировали водопровод

В Костомукшской больнице № 1 отремонтировали сети водоснабжения.
В администрации главы Карелии рассказали о ремонте сетей водоснабжения в костомукшской больнице №1.
Там подрядчик заменил 52 метра изношенного трубопровода и теплоизоляцию в подвале блока «В» главного корпуса больницы.
Кроме того, в родильном и инфекционном отделениях обновили трубы, полотенцесушители, смесители и отремонтировали душевые.
При этом водопровод в больнице ремонтировали впервые.
Работы выполнили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, уточнили власти Карелии.
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