В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
В ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщил РИА Новости заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
По его словам, температура значительно ниже сезонной нормы прогнозируется практически на всей Европейской территории страны. Морозы придут в Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Особенно холодно будет на Урале, где прогнозируется очень сильная температурная аномалия. Синоптик отметил, что похолодание будет устойчивым.
Температура в рамках климатической нормы или чуть выше нее сохранится только на Черноморском побережье.
Ранее Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз аномалий температуры и осадков на февраль 2026 года. Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным.