В борьбе за кусок земли житель Карелии выплатил 315 тысяч рублей долга

В Кондопожском районе местный житель задолжал по штрафам, кредитным и налоговым платежам 315 тысяч рублей, сообщили УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находится сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по штрафам, кредитным и налоговым платежам на общую сумму 315 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что должник официально не трудоустроен, источник дохода отсутствует, по адресу регистрации не проживает. Сотрудник службы направил запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должнике и его имуществе. Выяснилось, что у должника имеется, земельный участок площадью 47 кв. м.

Пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий и направил требование о предоставлении доступа к нему для составления акта описи ареста имущества.

Чтобы совершить сделку по купле-продаже земельного участка житель Кондопожского района оплатил задолженность по исполнительным производствам в полном объеме.