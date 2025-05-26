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В Ботаническом саду в Петрозаводске прошел фестиваль «Яблоневый цвет»

Новости. Общество
17:30, 07 Июня 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Для гостей подготовили насыщенную программу с концертами, мастер-классами, экскурсиями.

 И, конечно же, украшением фестиваля стали красавицы-яблони – в этом году они цвели пышным цветом. 

Сегодня, 7 июня, в Ботаническом саду ПетрГУ прошел традиционный праздник «Яблоневый цвет».

Повезло с погодой в первой половине дня, сначала даже выглядывало солнце, позже небо затянуло тучами, но праздничный настрой это не испортило. Людей пришло много, развлечения нашлись для гостей всех возрастов. 

Для гостей помладше организовали игры и поездки на лошадях, ребятам было в радость просто побегать по просторным свежевыкошенным полянам. Для детей и взрослых провели мастер-классы по рисованию, изготовлению традиционных кукол и поморских игрушек. Можно было прогуляться по саду и послушать экскурсию. 

Не забыли и про традиционный книжный фримаркет – обмен книгами. Принести литературу можно было заранее или прямо на праздник.

На сцене выступили музыкальные коллективы с танцами разных народов мира. Выступления запомнились зажигательными ритмами и яркими костюмами. Рядом с цветущими яблонями проходили фотосессии. Также на празднике можно было приобрести саженцы яблонь.

Большой фотоотчет с праздника подготовила фотограф «Столицы на Онего» Людмила Корвякова. Посмотреть его можно здесь

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Ежегодный фестиваль "Яблоневый цвет" прошел в Ботаническом саду
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