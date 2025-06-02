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В Ботаническом саду в Петрозаводске рассказали, проводилась ли на территории противоклещевая обработка

Новости. Происшествия
08:20, 04 Июня 2025

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Руководство Ботанического сада ПетрГУ прокомментировало ситуацию после присасывания зараженного клеща к посетительнице.

Как мы писали ранее, женщина после прогулки по саду обнаружила на себе вредителя. Клещ оказался заражен тремя инфекциями. 

– Работники Ботанического сада утверждают, что была проведена дезинфекция от клещей, но, как оказалось, это не так. Вход в сад стоит 250 рублей, а в итоге мы заплатили 5700 рублей за исследование клеща и медикаменты на лечение, – рассказала петрозаводчанка.

В Ботаническом саду отметили, что территорию обработали от клещей еще 8 мая, но полностью защитить от них невозможно — вокруг находится лес.

Обработаны территории всех экспозиций сада, база практик студентов, смотровая площадка урочища «Чертов стул», дороги на входной части природной территории сада, — рассказали в администрации сада. 

Посетителей призвали соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать репелленты и избегать заросших участков.

Напомним, инцидент произошел 1 июня. Анализы показали, что клещ был переносчиком энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза.  В Роспотребнадзоре уточнили, что наличие инфекций у клеща не означает обязательного заражения человека. 

то не первый подобный случай в сезоне — ранее 9-летний мальчик попал в реанимацию после укуса клеща, ребенка прооперировали. Позже в Роспотренадзоре республики рассказали, сколько всего человек обратились по поводу присасывания клещей.

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