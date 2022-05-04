В Бразилии случайно обнаружили старейшего в мире человека

Daily Mirror: старейшим человеком в мире может быть признана 121-летняя Мария душ Рейш.

Мария Гомеш душ Рейш, живущая на северо-востоке Бразилии, может быть признана старейшим человеком в мире. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

На долгожительницу обратили внимание врачи, которых вызвали, когда ей стало плохо. Они обнаружили, что, согласно свидетельству о рождении, она появилась на свет 16 июня 1900 года в бразильской деревне Бела-Виста, муниципалитет Бом-Жезус-да-Лапа. Если документы верны, ее возраст составляет 121 год.

Душ Рей прикована к постели и по-прежнему живет в родной деревне. Все ее дети уже скончались, поэтому за ней ухаживает ее внучка Селия. У женщины 13 правнуков, шесть праправнуков, и семья надеется, что она доживет до своего первого прапраправнука.