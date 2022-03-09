В БСМП Петрозаводска открылось ковидное отделение хирургического профиля.

В Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска с 22 февраля действует отделение для больных коронавирусом, нуждающихся в хирургической помощи.

В паблике Больницы скорой помощи рассказали о новом отделении для ковидных больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Открыто оно было 22 февраля.

На сегодняшний день в отделении, рассчитаном на 35 коек, лечатся 16 человек. Еще один — в палате интенсивной терапии и реанимации, вместимость которого — 5 пациентов.

В штате отделения имеются травматолог, уролог, нейрохирург, лор-врач.Техническая оснащенность отделения и наличие узких специалистов позволяет проводить операции в самом отделении. В отделение поступают больные не только из медучреждений Петрозаводска, но и из районов республики, всем им требуются различные виды хирургической помощи

«COVID-19 не отступил, он коварен тем, что несет множество осложнений, которые требуют в том числе и хирургического вмешательства. Пациенты могут переболеть этой инфекцией в легкой форме, но зачастую возникает какая-нибудь патология, могут возникнуть, например, аппендицит, почечная колика, которые усугубляют состояние больного. Такие пациенты должны получать помощь в многопрофильном стационаре, каким и является наша больница», — отметила Наталья Алонцева, главный врач БСМП.