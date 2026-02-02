В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри

Пожарные ликвидировали возгорание в пристройке частного дома в посёлке Чална.
Сообщение о пожаре на улице Заречная в посёлке Чална поступило в 08:37, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности.
На место выехали два отделения из посёлков Чална и Мелиоративный — семь пожарных на двух автоцистернах.
Они обнаружили горение пристройки, создали звено газодымозащитной службы и подали ствол.
Пожар был полностью потушили к 09:15, площадь возгорания составила 2 кв. м.
Человек, находившийся в доме, успел самостоятельно эвакуироваться, пострадавших нет.
Госкомитет напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.
