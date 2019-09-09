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Новости. Общество
18:40, 09 Сентября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

В Чалне хотят построить детсад на 300 мест

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Артур Парфенчиков 9 сентября побывал в Чалне, посетил социальные объекты и обсудил перспективы развития поселка с его активом, сообщили в правительстве Карелии.

Один из актуальных для Чалны вопросов − строительство дошкольного учреждения. Детский сад "Лесовичок"располагается в пяти корпусах, построенных в разное время. Сейчас его посещают 129 человек, а в очереди стоят 106 детей. Первоначально планировалось строительство нового сада на 150 мест. Учитывая тенденцию увеличения населения в поселке, глава Карелии поручил проектировать сад вместимостью в два раза больше.

"В поселке планируется улучшить медицинское обслуживание. Население Чалны приписано к Пряжинской ЦРБ, что не очень удобно. Обсудили варианты оказания помощи в Петрозаводске. Возможно, поликлиникой для поселка станет новое медучереждение на Лесном проспекте, блоки А и Б которого мы планируем строить в рамках ФЦП. Другой важный вопрос − строительство в Чалне новой амбулатории. Нынешнее будем признавать аварийным и строить новое", − сказал Артур Парфенчиков.

Поселку необходимо решить  земельные вопросы: провести комплексные кадастровые работы, привести в порядок участки под индивидуальную жилищную застройку, в том числе земли, где стоят ветхие расселенные дома и старые хозпостройки.

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Комментарии

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кир
2019-09-09 20:18:15
В Чалне жили и работали иностранцы, приехавшие по призыву станы Советов строить новую жизнь. Ну и, конечно, думали на халяву. Вот им детский сад строят через 8-9 десятков лет. Правда, не остались они в Карелии, кто выжил в лихолетье. Последние, упертые, в 1991 году рванули прочь от хорошей жизни. Среди них были работники аппарата компартии Карелии, артисты финского театра, ученые с Пушкинской. Дикторы телевидения.
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