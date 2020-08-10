В Чалне началось строительство детского сада на 300 мест

Малышей новый садик сможет принять в 2021 году, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня в Чалне под руководством заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник прошло выездное совещание, на котором обсудили вопросы строительства в поселке детского сада.

По результатам аукциона возведением объекта в рамках национального проекта "Демография" занимается компания "Карелстроймеханизация". Строительство ведется на месте детского сада "Лесовичок". Старые здания уже снесены, сейчас выполняются работы нулевого цикла. На время строительства дошкольные группы организованы в подготовленных помещениях местной школы.





В поселении активно строятся коттеджи, а также жилье по программе переселения ветхого фонда, становится больше детей. Предполагается, что новый детский сад будут посещать не только ребята из Чалны, но и живущие в ближайших населенных пунктах – Виданах, Виллагоре, Кутижме, гарнизоне Бесовец.



"Главой республики было принято решение строить детский сад в Чалне именно на 300 мест, потому что поселок нуждается в дополнительных местах. Это совместный бюджет: федеральный, из которого выделено порядка 190 миллионов рублей, и региональный – тоже серьезная сумма – 67 миллионов", − сказала Лариса Подсадник.





Новое учреждение рассчитано на 300 мест, в том числе 80 − для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В современном трехэтажном здании разместятся 12 групп, игровые и учебные комнаты, столовая, спортивный и музыкальный залы, технические помещения, кабинеты специалистов: психолога, медицинского работника, логопеда, педагогов.





Фирма-подрядчик благоустроит территорию, рядом с детским садом установят игровые площадки и ограждение. По периметру и внутри здания будет организовано видеонаблюдение с выводом сигнала на пост охраны. На первом этаже проведут теплые полы. Учреждение будет отвечать всем нормам пожарной безопасности.





"Этот детский сад строится по нашему проекту, который мы уже трижды реализовали в Петрозаводске. До конца декабря здание будет построено и введено в эксплуатацию", − сообщил исполнительный директор компании "Карелстроймеханизация" Борис Жадановский.



После этого начнется лицензирование нового объекта, оснащение оборудованием и подбор кадров.



Открытие детского сада в Чалне запланировано на 2021 год.