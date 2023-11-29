В Чалнинской врачебной амбулатории начался монтаж оборудования

Объект построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В Чалнинской врачебной амбулатории, которая построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения, начался монтаж оборудования. Об этом рассказал глава Минздрава Карелии в личном профиле.





По словам Михаила Охлопкова, в 2023 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения приобретут четыре объекта.

Это врачебные амбулатории в Чалне (уже возведена) и в Соломенном, и фельдшерско-акушерские пункты в Лахколампи (уже построен) и в Энгозеро.