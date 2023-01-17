В часовне онкодиспансера Карелии освятили воду

Накануне праздника Крещения в часовне онкодиспансера Карелии отец Михаил Васильев провёл чин Великого освящения воды, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, любая болезнь — серьёзное испытание для человека. И для успешного выздоровления важен не только профессионализм врачей, но и положительный настрой, и душевное состояние. Духовная поддержка человеку в болезни очень важна.

«Накануне праздника Крещения в часовне иконы Божьей Матери „Живоносный источник“ Республиканского онкологического диспансера отец Михаил Васильев с сослужащими провёл чин Великого освящения воды», — рассказал министр здравоохранения. На обряде освящения воды присутствовали пациенты и сотрудники учреждения.

Глава ведомства напомнил, что часовню в онкодиспансере открыли в марте 2022 года. Возглавил чин освящения митрополит Константин. Именно по его благословению при активной работе отца Михаила, а также главного врача онкодиспансера Ерванда Хидишяна, прихожан и неравнодушных граждан на первом этаже стационара открылось это святое место.

«Это уже третья часовня в наших медорганизациях. За последнее время это вторая часовня, открытая в медицинских организациях: с 2020 года часовня в честь Иконы Божьей Матери „Всецарица“ есть в паллиативном центре», — отметил Михаил Охлопков.