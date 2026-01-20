РЕКЛАМА
В часть квартир на Кукковке тепло так и не вернулось
20 января, 23:53 Общество
Поделиться

Отключенное 18 января тепло- и водоснабжение в микрорайоне Кукковка по причине аварии на магистральной теплосети вернулось не ко всем жителям домов.

фото: © Мария Голубева

Основная причина — воздушные пробки в системах отпления, сообщают коммунальщики. Решить эту проблему они обещали до вечера 20 января. Вопрос подключения квартир обсуждали сегодня и во время совещания, посвященного развитию инфраструктуры и ЖКХ Петрозаводска.

Между тем в части микрорайона Кукковка у людей до сих пор нет отопления. В доме по улице Лыжная, 30 после аварии тепло так и не появилось —  батареи холодные. 

— В четверг обещают уже -10 градусов, мы реально замерзаем и просто боимся, что не переживём эти морозы. Пожалуйста, помогите вмешаться и заставить УК восстановить отопление. — пишут жители в соцсетях.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что участок микрорайона, который расположен между улицей Ровио, Карельским проспектом, Лыжной и улицей Торнева, оказался наиболее проблемным.

— Здесь примерно 10 домов. Управляющие компании обещают за сегодняшний день устранить проблемы и подать тепло, — обещал руководитель Госкомитета по жилнадзору Григорий Вертинский в конце рабочего дня 20 января.
На это заявление отреагировал глава Карелии, который отметил, что к 21-00 по мск 20 января он ожидает доклад по ситуации.

— Я прошу этот вопрос держать на жестком контроле. Находитесь там, пока последняя воздушная пробка не устранена, чтобы вас там видели. Это придаст интенсивности этой работе. Создайте небольшой штаб. Ситуацию нужно до конца дня доработать. В ближайшие часы начнет понижаться температура, — резюмировал он. 
В публичном пространстве (на момент подготовки публикации 23-40 - Ред.) информации о завершении ремонтных работ в домах так и не появилось.

Напомним, в ночь на воскресенье было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов, а также воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники. Работы по устранению аварии завершились менее чем за сутки. 

По данным «Столицы на Онего», в Прокуратуру Карелии уже поступают жалобы на холод в квартирах и угрозу жизни. Поможет ли это немедленному восстановлению отопления?

