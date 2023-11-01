В честь юбилея старейшего ЦБК в Карелии бумажники облегчили жизнь пешеходам

Накануне 95-летия кондопожского ЦБК завершился капитальный ремонт важного инфраструктурного объекта.

В честь 95-летнего юбилея кондопожского целлюлозно-бумажного комбината подрядчики завершили капитальный ремонт пешеходного моста, ведущего через железнодорожные пути к отдаленным производственным участкам.



Ремонтные работы продолжались несколько месяцев. «Сварочная компания Карелии» привели конструкции моста в надлежащее состояние, заменила систему освещения, установила специальные накладки и перила.



1 ноября управляющий директор ЦБК Сергей Байдин отметил, что этот проект — очередная ступенька к улучшению условий труда сотрудников комбината, их безопасного пути к месту работы и обратно.



Об этом сообщили в паблике группы компаний «Карелия Палп».



