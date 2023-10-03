В четверг Беломорск опять на весь день останется без воды

Воду отключат из-за ремонтных работ.
О том, что в Беломорске целый день не будет воды, сообщили власти района.
Так, в четверг, 5 октября, с 09.00 до 18.00, по всему городу отключат холодное водоснабжение.
Причина - ремонтные работы на улице Чехова, уточнили в официальном паблике Беломорского района.
Напомним, этот город на севере Карелии уже второй день на этой неделе остается без воды.
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