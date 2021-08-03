Дожди в четверг уйдут из Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 5 августа.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет составлять +8, +10°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью на севере пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, местами опустится до +2°С, днем будет колебаться от +16 до +21°С.