В четверг на Карелию обрушится метель с сильным снегом, на дорогах гололедица и снежный накат

Синоптики рассказали о погоде в республике на 23 ноября.

В четверг, 23 ноября, в Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью возможен небольшой, на западе местами умеренный снег. Днем на большей части республики пойдет снег, по юго-западным районам утром и днем местами сильный.

Местами ожидается метель, на дорогах снежный накат, гололедица, предупредили синоптики.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, на юго-западе с порывами до сильного. Температура ночью -12, -17°С, днем -5, -10°С, на юго-западе ночью -6, -11°С, днем -1, -6°С.

В карельской столице будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью возможен слабый, а днем умеренный снег, ожидается метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.

Атмосферное давление будет падать.