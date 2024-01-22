В четверг приставы приглашают на прием по вопросам взыскания алиментов

Личный прием по вопросам взыскания алиментов проводит руководство службы судебных приставов Карелии.

Руководство службы судебных приставов Карелии проводит еженедельный личный приём граждан, сообщили в ведомстве.

Обратиться на личный прием по вопросам взыскания алиментов и другим исполнительным производствам, затрагивающим интересы несовершеннолетних детей, можно в аппарат УФССП России по Республике Карелия.



Вопросы всех граждан, обратившихся на личный прием к руководству службы судебных приставов, находятся под контролем должностных лиц до разрешения.



Служба судебных приставов опубликовала график ближайших личных приемов:



- главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров:

четверг, 25 января, с 14.00 до 18.00 часов.



Прием проводится по предварительной записи по номеру телефона: 8 (8142) 73 04 01.



Для записи необходимо обратиться не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню личного приема.



С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность и (или) доверенность на представление интересов, напомнили в службе судебных приставов.