В четверг в Карелии будет холодно и снежно

О погоде на 9 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, 9 марта, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.



Будет дуть северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -6, -11°С, по северным районам -13, -18, при прояснениях до -28°С.



Днем воздух прогреется до -3, -8°С, на севере до -12°С. В Петрозаводске в четверг ожидается пасмурная погода. Днем возможны прояснения.



Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Будет дуть ветер западных и северных направлений.



Столбики термометров ночью покажут -7, -9°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти.