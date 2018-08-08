В четверг в Карелии еще потеплеет

О погоде на 9 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводска 9 августа будет переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура ночью составит +11, +13 градусов, днем +24, +26.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами, преимущественно по северным районам пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный умеренный, днем по северным районам местами порывистый до сильного.

Ночная температура +10,+15, местами похолодает до +5, днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.