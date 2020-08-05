В четверг в Карелии потеплеет, не будет дождя

О погоде на 6 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +22.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +22 градусов.