В четверг в Карелии прогремят взрывы

На карьере в Медвежьегорском районе 8 ноября проходят взрывные работы.

В Медвежьегорском районе (месторождение «Серый карьер») в четверг, 9 ноября, будут производиться взрывные работы. Об этом сообщили власти района со ссылкой на ООО «Медвежьегорский щебеночный завод».

Проведение работ запланировано с 09.00 до 18.00 часов, отметили на предприятии.

Вход и въезд в опасную зону запрещён, предупредили в источнике.