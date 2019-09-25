В четверг в Карелии возможен небольшой дождь

О погоде на 26 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 сентября будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь.



Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит +1, +3 градуса. Днем потеплеет до +6, +8.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов возможен небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до -1, +4 градуса. Днем воздух прогреется до +5, +10.