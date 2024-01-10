В четверг в отдельных районах Карелии прогнозируется метель

О погоде на 11 января рассказали специалисты республиканского Гидрометцентра.

В Карелии 11 января ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер задует северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -10 до -15°С, на севере местами опустится до -16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. Метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -9, -11°С. Атмосферное давление будет расти.