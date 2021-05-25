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В четверг в Карелии потеплеет до +17

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17:00, 26 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

На севере республики 27 мая по-прежнему возможны заморозки, предупредили в Гидрометцентре Карелии.

По прогнозу синоптиков, 27 мая в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, днем юго-восточный умеренный.

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Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем поднимется до +15, +17°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью возможны дожди, на севере с мокрым снегом, по юго-западным районам местами сильные. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью восточный, северо-восточный днем южный, юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +2, +7°С, местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +12, +17°С, по северным районам температура составит +4, +9°С.

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