В четверг водителей Петрозаводска будут массово проверять на трезвость

В карельской столице 21 ноября пройдет рейд «Контроль трезвости».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за 10 месяцев в карельской столице с участием нетрезвых водителей произошло 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 — получили травмы.



С целью предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 21 ноября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.



Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.