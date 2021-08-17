В четверг жителей Карелии ждут кратковременные дожди

Специалисты карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз на 19 августа.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии в четверг также ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14°С, днем столбик термометра поднимется до отметки +17, +22°С.