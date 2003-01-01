В четырех столовых Петрозаводска и Прионежья выявили множество нарушений

Руководство четырех столовых, которые кормят военных в Карелии, привлекли к ответственности.
Проверку предприятия, оказывающего услуги питания Министерству обороны России, провел Россельхознадзор 29 октября и 7 ноября.
— Было установлено, что в адрес столовых от поставщиков из Санкт-Петербурга поступила подозрительныя продукция: сыр (производственный ветеринарный сопроводительный документ аннулирован); масло сливочное (сырье, использованное для производства, не указано); пельмени (сырье неизвестного происхождения), — рассказали в ведомстве.
В ходе проверки также были выявлены нарушения температурного режима хранения мяса, товарного соседства (хранение рыбной продукции совместно с мясной), целостности упаковки.
Также установлено несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов. Должностные лица получили предупреждения и штрафы.