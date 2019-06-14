В дачном кооперативе в Карелии сгорел дом

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Пожар произошел 13 июня в Машезере, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в м. Машезеро (СНТ "Коммунальник") на ул. Зелёной, 11.
В 23.15 пожар ликвидирован.
Дом сгорел полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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