Задержанная за побои двухмесячной дочери петрозаводчанка избивала ее регулярно

В ходе следствия в деле об избиении мамой двухмесячного ребенка появились новые детали и было возбуждено еще одно уголовное дело по четырем эпизодам.
Накануне, 8 декабря, Петрозаводский суд продлил меру пресечения 26-летней жительнице Петрозаводска, которую обвиняют в нанесении вреда здоровью собственного малолетнего ребенка.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии, девушка обвиняется по двум статьям. К уже имеющейся ранее за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка» добавились еще четыре эпизода, объединенные одной статьей, — «умышленное причинение вреда средней тяжести».
— В период с апреля по июнь 2025 года из чувства внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных непрекращающимся плачем ребенка, она четырежды причиняла дочери вред здоровью средней тяжести, — говорится в сообщении.
Как пояснили «Столице на Онего» в правоохранительных органах — Следкоме и Прокуратуре Карелии — во время экспертизы медики обнаружили у ребенка давние повреждения, которые стали следствием побоев. Это четыре дополнительных эпизода, то есть девушка била малышку не единожды, а регулярно. Эксперты квалифицировали травмы, как средний вред здоровью.
Напомним, изначально девушка была задержана в июне этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ночью нанесла не менее четырех ударов рукой своей малолетней дочери. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемая и ее адвокат ходатайствовали об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий, но суд продлил задержание до 13 января будущего года. Ранее стало известно, что избитую пьяной матерью девочку передали на воспитание отцу.