В деле о банкротстве Дмитрия Макеева может появиться новый кредитор

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Еще одно заявление о банкротстве бизнесмена и экс-депутата Дмитрия Макеева направил в суд банк ВТБ. Сумма его финансовых требований к должнику превышает 126 млн рублей.
Ранее Арбитражный суд Карелии признал обоснованным заявление ООО "Лифтстрой" о признании Макеева банкротом. Его сумма задолженности перед этой компанией составляет 5,5 млн рублей основного долга и 666,7 тыс. рублей пени.
Представитель ООО "Лифтстрой" настаивал на реализации имущества Макеева, но суд с этим не согласился, посчитав, что бизнесмен способен погасить задолженность. В отношении экс-депутата введена процедура реструктуризации долгов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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