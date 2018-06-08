В деле о банкротстве Дмитрия Макеева может появиться новый кредитор

Еще одно заявление о банкротстве бизнесмена и экс-депутата Дмитрия Макеева направил в суд банк ВТБ. Сумма его финансовых требований к должнику превышает 126 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Карелии признал обоснованным заявление ООО "Лифтстрой" о признании Макеева банкротом. Его сумма задолженности перед этой компанией составляет 5,5 млн рублей основного долга и 666,7 тыс. рублей пени.

Представитель ООО "Лифтстрой" настаивал на реализации имущества Макеева, но суд с этим не согласился, посчитав, что бизнесмен способен погасить задолженность. В отношении экс-депутата введена процедура реструктуризации долгов.

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