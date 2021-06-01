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В день эколога в районах Карелии пройдет акция «Вода России»

Новости. Общество
13:04, 02 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Жителей Петрозаводска и районов приглашают помочь очистить от мусора берега карельских водоемов, сообщили в Минприроды республики.

Пятого июня в Петрозаводске, Калевальском и Питкярантском муниципальных районах, а также в Видлицком, Красноборском, Ведлозерском, Матросском и Эссойльском сельских поселениях пройдут субботники.

Желающие принять участие в акциях по уборке мусора и древесного хлама берегов водных объектов могут обратиться в районные администрации.

Минприроды Карелии организует акцию на территории городского пляжа «Пески» и приглашает всех желающих присоединиться к ней.

Сбор участников начнется в 9.30 у кафе «Солоха». Организаторы обеспечат участников мешками, перчатками.

Всего в этот день в ходе 13 акций планируется очистить берега протяженностью около 6 километров. Мероприятие будет проводиться в рамках участия Карелии в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов».

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