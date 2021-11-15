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В День энергетика спикер горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис вспомнила о жизни на Колыме

Новости. Общество
14:13, 22 Декабря 2021
фото: © из личного архива Надежды Дрейзис

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Надежда Дрейзис рассказал, что ее дедушка Поликарп Копытов был энергетиком, а родители строили гидроэлектростанции на Колыме, где она и родилась.

На своей странице в соцсети председатель Петросовета Надежда Дрейзис написала поздравление с Днем энергетика и рассказала, что ее семья имеет прямое отношение к этому профессиональному празднику.

«Мой дедушка Поликарп Степанович Копытов строил со 2-й по 6-ю ступени Днепровского каскада электростанций. А родители Ирина Поликарповна и Ильнур Галяветдинович Фахрутдиновы в конце 70-х годов участвовали в грандиозном строительстве Колымской гидроэлектростанции, которая расположена на реке Колыме у посёлка Синегорье Ягоднинского округа Магаданской области. Возведение ГЭС осуществлялось в суровых климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты. Именно эта гидроэлектростанция имеет самую высокую в России грунтовую плотину, а также является самой мощной в стране ГЭС с подземным расположением машинного зала. Там, в поселке Синегорье, родилась и я», — написала Дрейзис.

Спикер сделала лирическое отступление, отметив, что сейчас в каждой квартире светло и тепло, но для нас это буднично.  А за всем этим стоит самоотверженная работа энергетиков, которая нередко проходит в экстремальных, сложных условиях.

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