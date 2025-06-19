В День города и республики в Петрозаводске пройдет шестичасовой концерт 74 хоров

С номерами выступят исполнители из Карелии и других регионов страны.

27 и 28 июня в Петрозаводске пройдет международный песенный праздник «Карелия поет», посвященный 105-летию республики и 110-летию государственного российского дома народного творчества имени Василия Паленова. Об этом сообщили в пресс-службе Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии.

В фестивале примут участие 74 хора – свыше 1500 человек из Карелии и девяти других регионов страны.

Центральным событием программы станет шестичасовой концерт сводных хоров, который начнется на площади Кирова в 12:00. Управлять ими будет команда из 12 профессиональных дирижеров во главе с Анатолием Цепом.

На сцену выйдут коллективы из Карелии: Олонецкий народный хор Karjalan koivu, Петровский народный хор, Вепсский народный хор и Поморский хор.

Кроме того, на празднике выступят оркестр национальных инструментов Карелии и театр танца «Русские узоры» из Пскова. Также пройдут показы этно-моды, выступления детских хореографических коллективов и фолк-музыкантов.

Откроет праздник блок «Здравствуй, страна героев!» с гимнами России и Карелии, патриотическими хитами и народными песнями. Далее выступят детские коллективы.

Ведущие академические хоры Карелии представят классику, духовную и патриотическую музыку. В блоке «Поем тебе, наш край родной!» сводный народный хор исполнит карельские и русские песни в современной аранжировке.

Кульминацией вечера станет блок «Сомнений нет, Карелия!» –все участники фестиваля объединятся в один сводный хор, чтобы завершить праздник популярными хитами.

Ранее опубликовали полную программу празднования Дня города и республики в Петрозаводске.