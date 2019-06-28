В День города изменится схема движения транспорта по Петрозаводску

Временные ограничения будут действовать 29 июня, сообщили в администрации Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности на время проведения парада 29 июня с 7.00 до 14.00 вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по пл.Кирова, а также по пр.К. Маркса - от ул. Кирова до ул.Пушкинской, по ул. Куйбышева - от ул.Свердлова и ул.Пушкинской - от ул.Титова до пл.Кирова, по ул.Правды - от ул.Казарменской до пл. Кирова, по ул.Луначарского - от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской улице до ул.Пушкинской.

В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения парада и обратно возможны временные затруднения в движении по пр.Лесному, Лососинскому шоссе, ул.Гоголя, пл.Ленина и пр.К.Маркса.

В связи с праздничными мероприятиями также с 7.00 29 июня до 1.00 30 июня будет запрещено движение транспортных средств по улице Пушкинской.

На это же время предусмотрено перекрытие отрезков проспекта Ленина (от улицы Куйбышева до набережной) и ул.Еремеева (от улицы Куйбышева до Онежской набережной).

Остановка транспорта на этих участках также будет запрещена с 20.00 28 июня, а также на пр.Карла Маркса - от ул.Кирова до пл.Кирова, на ул.Фаддевской, по четной стороне ул.Титова - от ул.Пушкинской до ул.Куйбышева.

С 14.00 29 июня до 1.00 30 июня вводится запрет на движение по участку пр.К. Маркса - от ул. Пушкинской по направлению к набережной.

С 8.00 до 16.00 29 июня предусмотрено временное ограничение движения по Неглинской набережной и участку улицы Куйбышева между улицами Малой Слободской и Павла Рыбникова.

Водителей просят проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.