В День города сразу два летних фестиваля пройдут рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZA"

День рождения любимого города надо отмечать весело и необычно. И главное, вместе! ТРК "ЛОТОС PLAZA" к празднику готовит сразу два события для всей семьи.

В субботу, 29 июня, на площадке рядом с торгово-развлекательным комплексом состоятся "Фестиваль мыльных пузырей" и фестиваль красок – знаменитый "СolorFest".



Вход на оба фестиваля свободный!



Семейный фестиваль мыльных пузырей пройдет с 15.00 до 16.00, ColorFest – с 17.00 до 19.00. Вас ждут несколько часов музыки под открытым небом, миллионы мыльных пузырей и тонны безопасной натуральной краски. Интересно будет и взрослым, и детям. Те, кто уже бывал на подобных фестах, знают, какое это атмосферное и незабываемое зрелище! А сколько красочных фотографий можно будет сделать на память.



Приходите сами и приглашайте родных и друзей: такой праздник – лучшая летняя идея и отличный подарок городу от ТРК "ЛОТОС PLAZA". Встречаемся 29 июня на площадке рядом с торгово-развлекательным комплексом.

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