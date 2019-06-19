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Новости. Общество
18:40, 19 Июня 2019
фото: wiki-karelia.ru

В День города в Парке Победы восстановят бой времён Великой Отечественной войны

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Историческая реконструкция посвящена 75-летней годовщине освобождения Петрозаводска от захватчиков, сообщили в администрации города.

Так, 29 июня в 13.30 в рамках празднования Дня города на территории Парка Победы на Онежской набережной в районе площадки "Рыбаки" пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летней годовщине освобождения Петрозаводска от захватчиков.

Участники Клуба любителей военной истории г. Петрозаводска "Стягъ" и клубов военно-исторической реконструкции из Сортавалы, Мурманска, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга представят реконструкцию боя Свирско-Петрозаводской операции между частями Красной армии и финскими войсками.

В основу реконструкции положен бой 6-ой роты 1224 стрелкового полка 368-й стрелковой дивизии, высадившейся десантом в Лахтинской губе Онежского озера в районе села Шелтозеро 26 июня 1944 года. Это сражение вошло в историю освобождения Карелии как "Бой у Чертова омута".

В ходе тяжелого боя высадившийся с катеров Онежской военной флотилии десант разгромил вражеский арьергард, более чем в три раза превосходивший наши силы, и обеспечил дальнейшее продвижении дивизии на Петрозаводск. Финские части потеряли в этом бою до 80 человек. Из 97 десантников погиб 31 человек, в том числе командир роты капитан Антон Яковлевич Потапенко, посмертно награжденный орденом Отечественной войны 1 степени.

28 июня 1944 года подразделения 368-й стрелковой дивизии вошли в Петрозаводск. За форсирование Свири, освобождение Карелии и Петрозаводска дивизия указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Красного Знамени.

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