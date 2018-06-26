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Новости. Общество
12:37, 26 Июня 2018

В День города в Петрозаводске выступят участники популярного телешоу

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Талантливые дети из передачи Первого канала подарят жителям и гостям города концерт.

Юные артисты из проекта Первого телеканала "Голос. Дети" выступят на главной сценической площадке праздника, сообщает Панорама культуры Петрозаводска.

Артисты решили приехать к другу - нашему земляку, ученику Финно-угорской школы Петрозаводска Вадиму Якушеву, который на слепом прослушивании программы "Голос. Дети" привлек внимание музыкантов и простых слушателей, исполнив песню "Whole Lotta Love" легендарной британской рок-группы "Led Zeppelin".  Помимо Вадима выступят Алиса Хилько, Алия Еникеева, Михаил Ногинский, Акмаль Ходжаниязов и Антон Субботин.

Концерт состоится 30 июня в 15 часов.

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