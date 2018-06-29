В День города жителей Петрозаводска приглашают "окунуться" в "Водопаде желаний"

В городском парке пройдет арт-фестиваль "В парке культурного отдыха" с перфомансом, концертом, монстрацией, чаепитием и "Водопадом желаний".

В эту субботу, 30 июня, на территории Петровского парка (набережная Онежского озера) пройдет второй городской арт-фестиваль "В парке культурного отдыха" под девизом "Кто во что горазд". Главной целью арт-феста является содействие преображению городского парка "Петровский сад" и восстановление его значимости в глазах горожан, соответствующей его историческому и культурному значению. Организаторы мероприятия, Городской центр молодежи и КРОО "В городе", верят, что программа удивит жителей Петрозаводска.

Так, в зоне Зеленого театра с 12.00 до 15.00 пройдет Перфоманс "Мета–Модерн" с использованием технологии "Метафорическое рисование". Затем программу продолжит музыкальный фестиваль "Карельский огонь", где выступят молодые и уже известные музыканты.

В этот же день в парке в 15.00 стартует первая в истории монстрация, которая является особым творческим и художественным самовыражением каждого. Колонна с участниками монстрации пройдется с лозунгами и транспарантами по набережной Онежского озера.

В зоне фонтана с 12.00 до 14.00 снова состоится "Большое городское чаепитие", где каждый житель может принести свое угощение и чашку и за одним столом с незнакомым человеком пообщаться за кружечкой чая.

Организаторы обещают нагреть самовары, заварить разные виды черного чая. Во время чая можно разгадывать сканворды и составлять большую городскую стенгазету с объявлениями граждан.

Жители города смогут принять участие в преображении парка - создании арт-объекта "Водопад желаний".

""Водопад желаний" - это не просто красивые разноцветные кусочки ткани со "смешными" надписями. Согласно нашему замыслу, написанные вами послания подхватывает ветер, усиливает их и передает окружающему миру. Как маленькая капля воды, способна достигнуть любой точки океана, так и ваше послание, растворенное в ветре, способно достигнуть всех уголков планеты", - уверены организаторы площадки с "водопадом", которая будет открыта с 11.00 до 15.00.