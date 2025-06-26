В День Карелии почтили память освободителей Петрозаводска от фашистской оккупации

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дети войны, глава республики Артур Парфенчиков, главы муниципалитетов Карелии, работники предприятий и организаций, молодежь и юнармейцы, семьи с детьми приняли участие в церемонии возложения цветов у памятных мест в Петрозаводске.

Сегодня в столице Карелии отмечают двойной праздник — День города и День республики. С самого утра в кафедральный собор Петрозаводска пришли жители и гости города: здесь состоялась божественная литургия и торжественный молебен. Богослужение провел настоятель православного прихода Александро-Невского протоиерей Иоанн. По окончании литургии глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил прихожан за молитву во благо республики.

Программу празднования Дня Карелии продолжили церемонией возложения цветов к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Она стала данью памяти советским воинам, героически защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, ведь именно в этот день, 28 июня 1944 года от гнета немецко-фашистских и финских захватчиков был освобожден город Петрозаводск.

Почтить память советских воинов, освободивших Петрозаводск, пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, главы муниципалитетов Карелии, работники предприятий и организаций, молодежь и юнармейцы, семьи с детьми. Среди гостей церемонии — врио главы города Луганска Яна Пащенко и глава Калининграда Олег Аминов.

К жителям республики обратился Артур Парфенчиков.

— Сегодня мы отдаем дань памяти землякам, которые воевали за свободу, независимость Карелии и нашей великой страны, — сказал руководитель региона. — Мы чествуем и тех, кто после Великой Отечественной войны за короткие сроки заново отстроил столицу республики — город воинской славы Петрозаводск. Сегодня мы продолжаем дело наших предшественников, вносим свой вклад в развитие любимого города, а наши земляки, как и их деды и прадеды, достойно отстаивают в зоне проведения специальной военной операции право русской земли жить по своим традициям, вере и идеалам.

Цветы возложили также к стеле «Петрозаводск — город воинской славы» и у памятного знака морякам Онежской военной флотилии.

Напомним, что в день празднования 105-летия Карелии, которое проводят в Петрозаводске, жителей и гостей города ждет широкая праздничная программа.