В день летнего солнцестояния житель Карелии зарезал своего гостя

Суд поддержал доводы прокурора и приговорил мужчина в Лахденпохье к тюремному сроку.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, 57-летний житель Лахденпохского района судом был признан виновным в убийстве.

Как было установлено, днем 22 июня 2022 года подсудимый у себя дома выпивал со своим знакомым. Вспыхнула ссора, и хозяин квартиры ударил гостя в грудь ножом. Тот умер на месте происшествия.

Мужчина не признал свою вину, но на основании доказательств суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.