В день начала Великой Отечественной войны петрозаводчан приглашают на экскурсию "Аллея славы. Сталинград"

Центральная городская библиотека имени Д.Я.Гусарова 22 июня в 10 часов проводит экскурсию "Аллея славы. Сталинград" по памятным местам Октябрьского проспекта, посвящённым периоду Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Петрозаводска.

Библиотекари расскажут о жизни и творчестве писателя-фронтовика Дмитрия Яковлевича Гусарова, чьё имя почти 20 лет с гордостью носит Центральная городская библиотека, познакомят с необычной судьбой Октябрьского проспекта в разные периоды истории города, с памятниками и мемориальными композициями, с удивительными судьбами Героев Советского союза А.Лисицыной, М.Мелентьевой и В.Зайцева - их имена присвоены улицам Петрозаводска.

В 2018 году исполнилось 75 лет со дня победы Красной Армии в Сталинградской битве. У обелисков с названиями городов-героев на бульваре Победы участники экскурсии познакомятся с историей освобождения города-героя Сталинграда.

Завершится экскурсия у Памятного камня ветеранам пограничной службы.

Записаться на экскурсию можно по телефону 74-42-31, контактное лицо: Наталья Евгеньевна Мелехова – зав. отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. Д.Я.Гусарова (пр.Октябрьский, 7).