В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

Православные верующие во главе с митрополитом Константином и карельским духовенством примут участие в торжественном шествии от кафедрального Александро-Невского собора до площади Кирова.
4 ноября Карелия присоединится к общероссийскому празднованию Дня народного единства. Торжественные мероприятия начнутся в 9.00 с Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе. Ее проведет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
В 10.30 начнется торжественное шествие – православные верующие пройдут от кафедрального Александро-Невского собора до площади Кирова, где продолжатся праздничные мероприятия.
Торжественное шествие в День народного единства во главе с митрополитом Константином и карельским духовенством проводится в Петрозаводске уже второй раз. Напомним, один из самых значимых для жителей России праздников неразрывно связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских захватчиков. Это событие стало символом восстановления государственности. В честь воинов, давших отпор самозванцам и интервентам, прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери.
Также 4 ноября на площади Кирова в Петрозаводске состоится традиционный осенний фестиваль «Марьяне» – для жителей и гостей республики приготовили большую праздничную программу. Ознакомиться с ней можно здесь.
Одним из знаковых мероприятий станет открытие в Иссерсоновском парке памятника русской народной сказительнице Ирине Федосовой.