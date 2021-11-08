В День Октябрьской революции два водителя пострадали на мосту в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Гоголевском мосту 7 ноября произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В минувшее воскресенье, 7 ноября, в 21.11 на Гоголевском мосту на обледенелой дороге водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ТагАЗ Tager», потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1987 года рождения.
В результате аварии оба водителя получили травмы, им была оказана разовая медицинская помощь.
Напомним, водители ранее жаловались на колейность на Гоголевском мосту, которая может стать привиной аварий в дождливую, а также в морозную погоду.
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