В День Октябрьской революции два водителя пострадали на мосту в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На Гоголевском мосту 7 ноября произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 7 ноября, в 21.11 на Гоголевском мосту на обледенелой дороге водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ТагАЗ Tager», потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате аварии оба водителя получили травмы, им была оказана разовая медицинская помощь.

Напомним, водители ранее жаловались на колейность на Гоголевском мосту, которая может стать привиной аварий в дождливую, а также в морозную погоду.